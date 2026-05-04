Hoãn phiên xử cựu Viện trưởng Y dược học Dân tộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng

Sáng 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Y dược LanQ, Công ty Y dược Sơn Lâm và nhiều cơ sở bảo hiểm xã hội, bệnh viện trên cả nước.

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết có hai bị cáo vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe. Bên cạnh đó, hai luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa để hoàn thành phần bồi thường dân sự.

Một số luật sư khác cho biết, do nhận quyết định xét xử sát ngày nên xin tòa có thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ.

Sau thảo luận, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định lùi lịch xét xử để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Thời gian mở lại phiên tòa cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2 (Ảnh: Phùng Anh).

Trong khi đó, các bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) bị tòa sơ thẩm phạt tổng 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ), bị tuyên tổng 19 năm tù cho hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc; Phạm Văn Cách; Nguyễn Mạnh Quyền; Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ bản án, giảm nhẹ hình phạt. Hơn 10 bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hoặc xin Tòa cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền 47 tỷ đồng thông qua cấp dưới là bị cáo Phạm Văn Chuân.

Theo bản án sơ thẩm bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huỳnh Nguyễn Lộc chỉ đạo nhân viên là Phạm Văn Chuân nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm rồi chuyển lại cho mình.

Trong đó, bị cáo Chuân nhận thông qua tài khoản là 34 lần, tổng số hơn 26,8 tỷ đồng; nhận tiền mặt từ nhân viên, người nhà của Phạm Văn Cách rồi chuyển cho Lộc 27 lần, tổng số 19,8 tỷ đồng.

Chỉ có một lần Huỳnh Nguyễn Lộc nhận tiền mặt trực tiếp từ bị cáo Phạm Văn Cách, số tiền 500 triệu đồng.

Tại tòa sơ thẩm hồi tháng 2, ông Huỳnh Nguyễn Lộc ban đầu giữ “quyền im lặng” nhưng sau đó nhiều lần phản bác cáo trạng, quan điểm buộc tội của viện kiểm sát.

Vị này khẳng định có nhận tiền từ Phạm Văn Cách nhưng để hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, mua trang thiết bị... nên không sai.