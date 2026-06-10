Hoãn phiên xét xử cựu chủ tịch phường ở Hà Nội nhận tiền làm ngơ sai phạm

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai cũ), cùng 5 cựu cán bộ liên quan vụ nhận hối lộ, làm ngơ cho nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo có 3 bị cáo vắng mặt. Ngoài ra, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt tại phiên tòa.

Theo HĐXX, tòa đã nhận được công văn của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội về việc không thể trích xuất các bị cáo đến tòa.

Sau thời gian hội ý, HĐXX cho biết các bị cáo vắng mặt vì lý do khách quan, để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên toà. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 19/6.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở hồi tháng 4 (Ảnh: Huệ Nguyễn).

Theo cáo trạng, 6 bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Trần Văn Quân (cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó) và Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên).

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, 6 bị cáo trên đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũ (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là 920 triệu đồng.

Trong đó, cơ quan công tố xác định, khoảng tháng 8/2024, bà C. chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm đã đến trụ sở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì) gặp Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Vũ Diêm để xin xây lên 5 tầng.

Bà C. được bị cáo Diêm "báo giá" 100 triệu đồng và lập tức chuyển cho Phó Chủ tịch UBND phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu đồng.

Tháng 12 cùng năm, sau khi kiểm tra, căn nhà của bà C. cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công.

Sau đó, bà C. ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Vũ Diêm.

Tháng 1/2025, bà C. tiếp tục tìm tận nhà ông Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) để đưa 100 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, các bị cáo còn nhận hối lộ 5 vụ khác với tổng số tiền 600 triệu đồng của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Thanh Trì để bỏ qua các vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, các hộ dân muốn xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy,... đã chủ động đến gặp Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm hoặc Trần Văn Quân, cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), để được tháo gỡ khó khăn.

Cựu Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo cấp dưới, đối với các công trình không được cấp phép vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Đặng Thanh Tùng giao cho Trần Văn Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.