Hoãn phiên tòa xử cựu Tổng giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty GFDI và đồng phạm cùng vào ngày 21/8.

Nguyễn Quang Hoàng tại thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận được đơn đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo. Căn cứ các quy định, cơ quan chức năng quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được ấn định vào ngày 24/9.

Phiên tòa nêu trên sẽ được xét xử trực tiếp tại trụ sở của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, kết nối trực tuyến tại 2 điểm cầu thành phần với 7.108 bị hại, 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, ngày 18/11/2024, bị can Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc công ty bị khởi tố. Nguyễn Quang Hoàng và các thuộc cấp bị truy tố chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.