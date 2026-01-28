Hoãn phiên tòa xét xử ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt trong vụ án tại Đắk Lắk

Sáng 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng về hoạt động đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại địa phương này.

Bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị truy tố về tội Tham ô tài sản; bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 10 bị cáo khác bị truy tố về các tội danh liên quan.

Bị cáo Phan Quốc Việt được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau quá trình hội ý, đại diện Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do một bị cáo có đơn xin hoãn tòa vì người thân bị bệnh nặng, một số luật sư cũng xin hoãn phiên tòa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án vắng mặt.

Liên quan đến vụ án kit test Việt Á tại Đắk Lắk, theo cáo trạng, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.

Theo sự thống nhất giữa các bên, CDC Đắk Lắk đã gửi công văn "mượn hàng" tới Công ty Việt Á, Công ty TNHH Khoa học An Việt và Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, cam kết sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu, thanh toán theo giá tại thời điểm "mượn hàng".

Sau đó, CDC Đắk Lắk hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn để thanh toán cho các doanh nghiệp nêu trên.

Một bị cáo trong vụ án ôm chầm lấy Phan Quốc Việt tại tòa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cáo trạng thể hiện, CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt 6 gói thầu mua kit test xét nghiệm Covid-19, trong đó 4 gói thầu đã được thanh toán với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng và 2 gói thầu chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.

Mặc dù giá trúng thầu mỗi bộ kit test từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, nhưng kết quả điều tra xác định giá thực tế chỉ hơn 143.000 đồng/kit test. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Phan Quốc Việt còn chỉ đạo chi tiền "hoa hồng" ngoài hợp đồng cho các cá nhân liên quan thông qua nhân viên trung gian. Tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu được chuyển cho Đinh Lê Lê Na để chi lại cho CDC Đắk Lắk lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.