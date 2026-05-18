Hệ thống thông tin an ninh quốc gia sẽ được bảo vệ ở cấp độ cao nhất

Tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026.

Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đã thông tin về nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến một số dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng 2025.

Theo Thượng tá Tùng, Luật An ninh mạng 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, nhằm phù hợp với mô hình tổ chức của các cơ quan cấp bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị.

Một trong những nội dung nổi bật là dự thảo nghị định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Theo đó, hệ thống thông tin được phân thành 5 cấp độ. Trong đó, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được xếp ở cấp độ cao nhất là cấp độ 5.

Dự thảo cũng cụ thể hóa quy định cơ quan, tổ chức phải dành tối thiểu 15% kinh phí cho đầu tư an ninh mạng trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống thông tin. Quy định này nhằm tạo cơ sở để chủ quản hệ thống bố trí nhân lực, phương tiện, giải pháp và quy trình bảo vệ phù hợp trước nguy cơ tấn công mạng.

Ngoài ra, khi phát hiện các mối nguy về an ninh mạng, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm chia sẻ kết quả về cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của các bộ, ngành để tổng hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đối với hệ thống thông tin quan trọng, dự thảo yêu cầu kết nối với hệ thống giám sát của cơ quan chuyên trách, chủ yếu thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nhằm bảo đảm giám sát an ninh, an toàn trên diện rộng 24/7.

Về tình trạng sử dụng AI, Deepfake để tạo hình ảnh giả, thông tin giả lan truyền trên mạng, Thượng tá Tùng cho biết dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bổ sung các chế tài nghiêm khắc.

Theo dự thảo, cả hành vi tạo lập sản phẩm giả mạo như video, hình ảnh do AI tạo ra và hành vi phát tán, lan truyền các nội dung này đều có thể bị xử lý. Các nền tảng số cũng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nhưng không kiểm định, kiểm soát hoặc không gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Đối với hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, mức xử phạt được định hướng áp dụng ở mức cao theo thông lệ quốc tế.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về quản lý hội nhóm trên mạng xã hội và định danh tài khoản. Theo dự thảo nghị định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, việc thiết lập, vận hành hội nhóm phải tuân thủ trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý cụ thể.

Quản trị viên hội nhóm có trách nhiệm kiểm soát, duyệt nội dung đăng tải nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hội nhóm để phát tán thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Người khởi tạo, điều hành hội nhóm cũng phải chịu trách nhiệm nếu nội dung do thành viên đăng tải gây tác động xấu nhưng không được kiểm duyệt, xử lý kịp thời.

Về định danh điện tử, dự thảo đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các biện pháp xác thực nhằm đấu tranh với tình trạng sử dụng “SIM rác”, tài khoản ngân hàng không chính chủ và tài khoản mạng xã hội ẩn danh.

Theo Thượng tá Tùng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng. Các doanh nghiệp viễn thông cũng phối hợp với Bộ Công an định danh thuê bao thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi các nền tảng hoàn thiện dữ liệu định danh, sẽ từng bước hình thành hệ thống định danh toàn quốc phục vụ quản lý tài khoản trên không gian mạng.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Các nền tảng phải xây dựng cơ chế định danh tài khoản khách hàng bằng công cụ trực tuyến, phối hợp và chia sẻ thông tin nhanh chóng với cơ quan chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

Đặc biệt, nền tảng phải gỡ bỏ thông tin xấu độc, ngăn chặn nguy cơ lan truyền trên không gian mạng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.