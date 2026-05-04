Hai vợ chồng thương vong nghi bị con trai tấn công

Sáng 4/5, nguồn tin của báo Dân trí cho biết tại địa bàn tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ việc vợ chồng thương vong, nghi bị con trai tấn công.

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 3/5. Nạn nhân tử vong là bà P.T.D. (55 tuổi), người bị thương là ông Đ.T.S. (62 tuổi, chồng bà D.).

Người dân đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số (Ảnh: Nhật Anh).

"Như camera hàng xóm ghi lại thấy ông S. và bà D. hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, còn người con trai đi ra từ cửa khác. Bà D. tử vong sau đó, còn ông S. bị thương phải nhập viện điều trị. Người dân trong tổ dân phố đang giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số", nguồn tin cho hay.

Nghi phạm trong vụ việc là Đ.N.T. (28 tuổi, con trai thứ 3 của nạn nhân). T. đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.