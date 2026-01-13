Hai thiếu niên ở Hà Nội cướp xe máy, ném vỏ chai bia vào mặt nạn nhân

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Gia B. (16 tuổi, trú Thanh Xuân) và Triệu Việt V. (15 tuổi, trú Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/1, anh Bùi Thế C. (26 tuổi) và anh Nguyễn Văn D. (21 tuổi, cùng trú phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề) điều khiển xe máy Honda Vision theo hướng cầu chui về phía ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (khu vực gần nhà máy xe lửa).

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: C.A.).

Trên đường đi, hai nạn nhân bị một nhóm người đuổi theo, xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi đến đoạn đèn tín hiệu ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, do bị tấn công, cả hai người bị ngã xe.

Lợi dụng thời điểm này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy rồi bỏ chạy theo hướng cầu chui.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án, đồng thời tạm giữ thêm 5 người có liên quan, thu hồi tang vật là xe máy và bình xịt hơi cay.