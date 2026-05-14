Hai thanh niên vướng vòng lao lý vì món tiền công 1 triệu đồng

Ngày 14/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007), cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, Quảng Trị.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị Biên phòng bắt giữ (Ảnh: Hoài Nam).

Lúc 16h45 ngày 12/5, Diêu và Vương đưa L.M.D. (SN 1994, trú tại phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng) xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng thì bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý L.M.D. theo quy định.

Trước đó, ngày 6/5, tại đường mòn thuộc thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với đơn vị chức năng cũng phát hiện 2 người nước ngoài có dấu hiệu xuất cảnh trái phép và kịp thời ngăn chặn.