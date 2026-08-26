Hai tên trộm tháo camera an ninh trước khi thực hiện phi vụ

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ Hoàng Văn Minh (SN 1987, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1994, trú xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Minh và Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo của anh V.M.C (SN 1994, trú xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về việc cửa hàng điện thoại của gia đình bị kẻ gian đột nhập, cạy phá và lấy trộm nhiều tài sản, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Diên Hà, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định Minh và Sơn là hai đối tượng thực hiện vụ trộm.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo điều tra, tối 21/8, do cần tiền tiêu xài, Minh rủ Sơn đột nhập cửa hàng điện thoại của anh C. trộm tài sản. Sơn đứng bên ngoài cảnh giới, còn Minh mang theo kéo, lưỡi cưa để phá cửa. Sau khi đột nhập, Minh lấy khoảng 10 điện thoại, 7 đồng hồ, một máy tính xách tay và 1,2 triệu đồng tiền mặt, cho vào ba lô đã chuẩn bị từ trước.

Để tránh bị phát hiện và truy vết, Minh tháo 2 camera cùng một đầu thu tại cửa hàng rồi vứt bỏ các thiết bị này. Sau đó, cả hai mang số tài sản trộm được lên TP Hà Nội để tìm cách tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Minh và Sơn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các hộ kinh doanh, đặc biệt những cơ sở kinh doanh điện thoại, máy tính, vàng bạc và tài sản có giá trị, cần nâng cao cảnh giác, tăng cường hệ thống cửa, khóa bảo vệ, camera giám sát và bố trí người trông coi phù hợp, nhất là vào ban đêm.