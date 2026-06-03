Hai phụ nữ tàng trữ ma túy tại nhà trọ

Công an xã Văn Giang (Hưng Yên) vừa phát hiện, bắt giữ hai phụ nữ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một khu nhà trọ ở ấp Đa Phúc, thu giữ tổng cộng 3,995g ma túy methamphetamine.

Khoảng 11h ngày 29/5, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an kiểm tra khu nhà trọ trên. Tại đây, công an phát hiện Phạm Thị Thu Hà (SN1977, là người thuê trọ) cùng Vi Thị Vân Anh (SN 1985).

Hai phụ nữ bị bắt vì tàng trữ ma túy để sử dụng (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Kiểm tra Vân Anh, lực lượng chức năng phát hiện một túi nilon chứa tinh thể màu trắng trong túi quần và một gói tương tự trong túi xách. Tại ngăn tủ đựng quần áo của Hà, công an thu giữ thêm hai gói nilon chứa tinh thể màu trắng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà và Vân Anh khai nhận đều sử dụng trái phép chất ma túy. Hai người cho biết số tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy đá được cất giữ để sử dụng.

Kết quả giám định xác định số ma túy thu giữ của Vân Anh là methamphetamine, khối lượng 3,197g. Số ma túy thu giữ của Hà là methamphetamine, khối lượng 0,798g.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.