Hai phạm nhân trốn trại Tống Lê Chân do nhớ nhà

Liên quan đến vụ hai phạm nhân trốn trại Tống Lê Chân đóng tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản (Bình Phước), sáng 14/12, Đại tá Trần Đình Hải, giám thị trại giam Tống Lê Chân, đã có chia sẻ với phóng viên Dân trí về quá trình truy bắt hai phạm nhân.

Truy quét ngày đêm

Theo Đại tá Hải, ngay sau khi xảy ra vụ hai phạm nhân trốn trại. Lực lượng chức năng đã vào cuộc thâu đêm suốt sáng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt được hai phạm nhân.

Hai phạm nhân trốn trại khai nhận do nhớ nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

"Quá trình truy bắt đã huy động lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng Bình Phước, Công an Bình Phước, đặc biệt Đồn Biên phòng Lộc Thiện và Công an huyện Lộc Ninh; cán bộ Cục C10 Bộ Công an", Đại tá Hải nói.

Tất cả đơn vị vào cuộc, truy quét liên tục ngày và đêm để trấn áp tội phạm, quyết bắt bằng được hai phạm nhân trên.

Đại tá Hải cho biết thêm, không rõ bao nhiêu quân số đã tham gia truy bắt nhưng đã tung hết toàn bộ lực lượng gồm công an huyện, các đồn biên phòng, cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân, cán bộ Cục C10 Bộ Công an tăng cường đã phối hợp nhịp nhàng, cương quyết truy bắt bằng được phạm nhân.

Sau hơn 1 ngày nỗ lực của toàn lực lượng, đến 22h45 ngày 13/12 đã bắt được hai phạm nhân.

Trốn trại do nhớ nhà

Theo Đại tá Hải, ngay sau khi bắt được cả 2 phạm nhân, lực lượng đã lấy lời khai ban đầu của cả hai. Tại đây, cả hai phạm nhân khai nhận do tuổi trẻ bồng bột và nhớ nhà nên đã trốn trại.

"Cả hai mới vào trại giam Tống Lê Chân thi hành án được mấy tháng, mục đích trốn trại là do nhớ nhà. Cả hai phạm nhân có lấy trộm một xe máy của công nhân đang làm đường gần trại giam và đi thẳng về nhà. Trên đường về nhà người thân, cả hai không gây án thêm, đến khi bị lực lượng truy bắt được", Đại tá Hải nói.

Sau hơn 1 ngày lẩn trốn, cả hai đã chạy xe về đến nhà người thân cách đơn vị khoảng 20km. Dù gia đình đã vận động đi đầu thú nhưng hai phạm nhân không đi đầu thú mà tiếp tục có ý định trốn sang Campuchia.

Tuy nhiên, khi cả hai đang lẩn trốn để qua Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cách biên giới khoảng 1km.