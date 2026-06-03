Hai nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy, cầm hung khí gây náo loạn đường quê

Ngày 3/6, Công an xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình cho biết đã xác minh, xử lý 2 nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường, gây náo loạn khu vực thôn Tân Phong, xã Giao Ninh.

Trước đó, Công an xã Giao Ninh nắm bắt được thông tin có hai nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng tại khu vực thôn Tân Phong. Hai nhóm này còn cầm theo hung khí là kiếm Nhật, kiếm ống, đao tự chế, phóng tự chế và sử dụng gạch, vỏ chai bia ném về phía nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy, cầm hung khí gây náo loạn đường quê (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Hành vi của 2 nhóm trên gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm của 2 nhóm thanh, thiếu niên, Công an xã Giao Ninh đã huy động toàn bộ lực lượng, tiến hành xác minh, rà soát và triệu tập, làm việc với 15 thanh, thiếu niên sinh từ năm 2002 đến năm 2012; thường trú tại các xã Giao Bình, Giao Hưng, Giao Ninh, Hải Quang, Hải Hưng và xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Vũ Văn Thể (SN 2002, trú tại xã Giao Ninh) và Trần Thế An (SN 2009, trú tại xã Hải Hưng), hai thanh niên này đã lôi kéo thêm nhiều thanh, thiếu niên khác, tụ tập và mang theo các loại hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an xã Giao Ninh đã thu thập tài liệu, chứng cứ đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ việc.