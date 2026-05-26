Hai người trộm xe máy ở Hà Đông, bẻ khóa trong chưa đầy một phút

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Kiên (18 tuổi, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cùng Nguyễn Văn Tiền (34 tuổi, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong tháng 4, Kiên và Tiền bị cáo buộc đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hà Đông, phường Thanh Liệt và xã Bình Minh.

Trước đó, ngày 25/4, Công an phường Hà Đông tiếp nhận tin báo của một cô gái về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 18D1-78xxx, tại khu vực số 99 ngõ 233 đường Chiến Thắng, phường Hà Đông.

Hai đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Hà Đông đã triển khai lực lượng rà soát địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Sau nhiều ngày mật phục, chiều 28/4, tổ công tác phát hiện Kiên và Tiền xuất hiện trên tuyến đường 18M - Mỗ Lao, phường Hà Đông, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra túi đeo chéo của Kiên, công an phát hiện nhiều dụng cụ như vam phá khóa, tay công, tô vít, cờ lê… Đây là những công cụ thường được các đối tượng trộm cắp sử dụng để phá khóa xe máy.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Kiên và Tiền thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo công an, khi phát hiện xe để sơ hở, nhóm này chỉ mất chưa đầy một phút để bẻ khóa, nổ máy rồi tẩu thoát. Đáng chú ý, sau khi trộm được xe, Nguyễn Văn Tiền còn lên mạng xã hội tìm người mua thông qua các hội nhóm mua bán xe không giấy tờ.

Lê Anh Kiên cùng xe tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng xác định phương thức hoạt động của nhóm này không mới nhưng khá manh động, liều lĩnh.

Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đêm muộn hoặc rạng sáng, di chuyển qua nhiều khu đô thị, khu dân cư để tìm xe máy dựng sơ hở, không khóa càng hoặc thiếu thiết bị chống trộm. Khi phát hiện mục tiêu, một đối tượng trực tiếp xuống phá khóa, người còn lại ngồi trên xe cảnh giới, sẵn sàng bỏ chạy nếu bị phát hiện.

“Các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, dùng xe vừa trộm được làm phương tiện gây án tiếp theo nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét”, Trung úy Trần Việt Dũng, Phó trưởng Công an phường Hà Đông, cho biết.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, không để xe ở nơi vắng vẻ, thiếu người trông coi; nên khóa càng, lắp thiết bị chống trộm và gửi xe tại các điểm trông giữ an toàn.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.