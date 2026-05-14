Hai người tàng trữ chất ma túy ở Lâm Đồng bị bắt

Ngày 14/5, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ hai người liên quan đến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Dương Phong bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh Hải).

Theo thông tin ban đầu, vào 10h ngày 12/5, tại khu phố 3, phường Phú Thủy, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải bắt quả tang Trần Dương Phong (SN 1997, trú phường Phú Thủy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một gói giấy bạc bên trong chứa chất rắn màu trắng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phong khai số chất trên là ma túy, mua của một người phụ nữ tên Trần Thị Bé để sử dụng.

Trần Thị Bé bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật là nhiều gói chứa chất ma túy (Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh Hải).

Từ lời khai của Phong, lực lượng biên phòng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Bé (SN 1974, trú khu phố 5, phường Phú Thủy).

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện thêm 17 gói giấy bạc kích thước khoảng 1,1x2,2cm, bên trong chứa heroin.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.