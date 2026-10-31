Hai người phụ nữ giúp sức cho "ông trùm" Cây xanh Công Minh đút túi 265 tỷ

Viện KSND Tối cao vừa truy tố bị can Nguyễn Công Minh (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây xanh Công Minh) cùng 46 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

"Ông trùm" đã bỏ trốn

Ông Nguyễn Công Minh hiện đã bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng đã thực hiện thủ tục truy tố vắng mặt đối với bị can này. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TPHCM để xét xử theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Công Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Nguyễn Công Minh thành lập, điều hành 60 công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh, đồng thời tiếp cận những người có thẩm quyền tại các địa phương để tác động, nhằm được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh, thành phố.

Ông Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới móc nối với chủ đầu tư, can thiệp vào quá trình đấu thầu bằng nhiều thủ đoạn như nâng khống giá vật liệu trong dự toán, đưa các tiêu chí hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu, tiếp cận trước thông tin về giá gói thầu và hồ sơ mời thầu.

Sau khi trúng thầu, các công ty và nhân sự đứng tên trong hồ sơ không trực tiếp tổ chức thi công mà giao cho các chi nhánh tại địa phương hoặc thuê đơn vị, nhân sự khác thực hiện. Ông Minh còn chỉ đạo lựa chọn các công ty khác làm "quân xanh" tham gia đấu thầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hệ thống trúng thầu 1.214 dự án tại 38 tỉnh, thành phố.

Kết quả định giá xác định hành vi nâng khống giá nguyên vật liệu tại các dự án gây thiệt hại cho Nhà nước 790,6 tỷ đồng. Cá nhân ông Minh được xác định hưởng lợi 264,8 tỷ đồng.

Mua đất, xây dựng nhà thờ, đầu tư chứng khoán

Một trong những người giúp sức tích cực cho ông Minh là bị can Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây xanh Công Minh.

Theo hồ sơ vụ án, dù biết các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, bà Hòa vẫn tiếp nhận, truyền đạt chỉ đạo của ông Minh đến các khu vực, chi nhánh; quản lý dòng tiền và đôn đốc các đơn vị thực hiện những khoản chi theo tỷ lệ được giao. Bà Hòa còn giúp ông Minh đứng tên công ty để tham gia đấu thầu.

Trong thời gian bà Hòa giúp sức, các công ty thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 791 dự án tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hợp đồng 2.311 tỷ đồng, gây thiệt hại 487 tỷ đồng.

Bị can Hòa trực tiếp nhận 83,7 tỷ đồng từ các khu vực chuyển về cho ông Minh. Theo chỉ đạo của ông này, bà Hòa chuyển tiền cho ông Minh hoặc vợ ông ta để phục vụ các khoản chi như mua đất, xây dựng nhà thờ, đầu tư chứng khoán, tiếp khách và hoạt động đối ngoại.

Một người khác giúp sức cho ông Minh là bị can Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng Ban Tài chính hệ thống Cây xanh Công Minh.

Năm 2017, bà Lý được tuyển dụng làm kế toán tại Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên. Đầu năm 2021, bà được giao phụ trách công tác tài chính của hệ thống Cây xanh Công Minh.

Theo cáo buộc, bà Lý có nhiệm vụ theo dõi, đối chiếu các khoản thu, chi; tiếp nhận và chuyển tiền cho ông Minh. Từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2022, hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 502 dự án, với tổng giá trị hợp đồng 1.448 tỷ đồng, gây thiệt hại 270,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, bà Lý trực tiếp nhận 181 tỷ đồng từ các khu vực chuyển về cho ông Minh.

Từ tháng 4/2022, bà Lý được giao đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Công Minh Cây xanh. Bà ký các hồ sơ dự thầu, hợp đồng và hồ sơ thanh quyết toán để các chi nhánh sử dụng pháp nhân công ty tham gia đấu thầu. Sau khi trúng thầu, các chi nhánh tại địa phương tự tổ chức thi công.

Trong thời gian giữ chức Giám đốc, bà Lý đã ký hợp thức 8 hồ sơ dự thầu cho 4 chi nhánh tại Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Kiên Giang cũ. Các đơn vị này trúng thầu những dự án có tổng giá trị 35,5 tỷ đồng, gây thiệt hại 9,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, bị can Lý cùng các cá nhân trong hệ thống đã giúp sức cho ông Minh thực hiện hành vi nâng giá, thông thầu và gian lận trong đấu thầu tại 510 dự án, với tổng giá trị hợp đồng 1.484 tỷ đồng, gây thiệt hại 280 tỷ đồng.