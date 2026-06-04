Hai người phụ nữ biến quán cà phê thành "sòng bạc"

Ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý các vụ đánh bạc trái phép núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 2/6, Công an phường Quy Nhơn Nam bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc tại quán cà phê Giang Anh nằm trong một con hẻm trên đường Tôn Thất Tùng. Quán cà phê này do bà Nguyễn Thị Kim Anh (67 tuổi) làm chủ.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại quán cà phê trong một con hẻm trên đường Tôn Thất Tùng (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Nam).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền, gồm N.T.L. (47 tuổi), N.T.B. (45 tuổi), B.T.X. (47 tuổi) và N.T.N. (60 tuổi), cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng 4 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng thời hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra hành chính quán cà phê Bông trên đường Xuân Thủy do Nguyễn Thị Bông (35 tuổi) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, gồm P.V.T. (47 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn), P.T.H. (50 tuổi, trú tại xã Nhơn Châu), P.M.C. (58 tuổi) và H.N.H. (34 tuổi), cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ tang vật liên quan để xác minh, xử lý theo quy định. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Bông để điều tra về tội Đánh bạc.