Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La cho biết, 2 cán bộ của đơn vị vừa bị người nhiễm HIV cắn vào tay trong quá trình khống chế, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/10, trên tuyến đường thuộc địa phận xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phát hiện Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp xét nghiệm nhanh nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

CSGT thời điểm truy bắt các đối tượng (Ảnh: Cao Thiên).

Tổ công tác lập tức tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ hai người trên, thu giữ một gói heroin cùng 16 viên ma túy tổng hợp.

Trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt bị Quàng Văn Trường và Lù Văn Trường cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cả Quàng Văn Trường và Lù Văn Trường đều nhiễm HIV.

Ngay sau sự việc, hai cán bộ CSGT được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để thăm khám, điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.