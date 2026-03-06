Hai người bị phạt vì đăng tin sai sự thật về bầu cử và nguyên lãnh đạo tỉnh

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 người đàn ông, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng, do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Hai người bị xử lý gồm ông N.Đ.T. (SN 1965, trú phường Thành Sen) và ông N.X.C. (SN 1963, trú xã Cẩm Xuyên), đều thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp đăng tải tin sai sự thật (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, ông C. thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử.

Trong khi đó, ông T. thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ thông tin sai sự thật về nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh từ một bài viết mang tính kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.

Cả hai cho biết do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm pháp luật. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, hai người đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động tăng hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, tin giả nhằm gây hoang mang trong nhân dân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thận trọng, lựa chọn thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.