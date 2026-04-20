Hai mẹ con cùng bị khởi tố vì mượn 4 xe máy mang đi cầm cố

Ngày 20/4, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ (21 tuổi) và mẹ ruột là Phạm Thị Thiết (42 tuổi, trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Thu Trà).

Theo kết quả điều tra, trong hai ngày 9-10/4, Vũ cùng mẹ mượn 4 xe máy kèm giấy đăng ký của người dân trong thôn với lý do đi công việc. Sau đó hai mẹ con Vũ mang số xe này đến các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn xã Hương Khê cầm cố, lấy tổng số tiền 40,5 triệu đồng, dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tiếp nhận trình báo của các bị hại, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ vụ việc.

Phạm Thị Thiết bị khởi tố (Ảnh: Thu Trà).

Hiện, Vũ đã bị bắt tạm giam, còn Thiết bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng cho biết Vũ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên ăn chơi dẫn đến nợ nần và không có khả năng chi trả.