Hai cựu Cục trưởng Bộ Y tế chờ án trong vụ nhận hối lộ hơn 94 tỷ đồng

Sáng 25/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sẽ đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của hơn 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị giảm án cho hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và nhiều bị cáo khác, dù đánh giá hành vi phạm tội trong vụ án là nghiêm trọng, gây hệ lụy xấu, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng các bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Tại phiên xử, các bị cáo đều thống nhất chỉ xin giảm án, không kêu oan.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).

VKS đề nghị giảm án cho hai cựu Cục trưởng

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, có đủ căn cứ xác định một số lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã tạo ra cơ chế “xin - cho” trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo, cán bộ quản lý Nhà nước đến chuyên viên, xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước và làm giảm niềm tin của nhân dân.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo gây hệ lụy xấu, có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới; hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ; nhiều bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Từ các căn cứ này, Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong 4-5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Đối với bà Trần Việt Nga, viện kiểm sát đề nghị giảm 2-3 năm tù so với mức án sơ thẩm 15 năm tù, cùng về tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Hải Nam).

Các bị cáo còn lại có kháng cáo được đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm cao nhất 3-4 năm tù. Ngoài ra, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, Viện kiểm sát còn đề nghị giảm 3-4 tháng tù cho 8 bị cáo không kháng cáo.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bà Trần Việt Nga 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên án về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân. Các bị cáo bị xác định nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bà Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

Cựu Cục trưởng nói về cách “phân loại” doanh nghiệp

Tại phần xét hỏi, ông Nguyễn Thanh Phong trình bày trong quá trình công tác, ông luôn chỉ đạo cấp dưới không được bỏ qua lỗi, sai phạm trong hồ sơ của doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nói định kỳ còn yêu cầu các phòng chủ động rà soát, hậu kiểm một số lượng hồ sơ nhất định; nếu phát hiện sai sót thì phải sửa.

Ông Phong cũng khai, trong công tác thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy chứng nhận GMP, các cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm chia doanh nghiệp thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp lớn, có bộ phận pháp chế, làm tốt thủ tục. Với nhóm này, cán bộ chỉ cần hướng dẫn một lần, mất ít thời gian, công sức nên theo ông Phong là không phát sinh tiêu cực.

Ngược lại, với nhóm doanh nghiệp không có bộ phận chuyên môn tốt, chuyên viên phải hướng dẫn nhiều lần, hỗ trợ ngoài giờ, thậm chí tìm hoặc mua tài liệu để hoàn thiện hồ sơ. Khi HĐXX hỏi tiền doanh nghiệp đưa là tiền gì, ông Phong trình bày ban đầu không cho đó là tiêu cực, cho rằng chỉ khi mình yêu cầu doanh nghiệp chi tiền mới là hối lộ. Sau quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Phong nói đã nhận thức được hành vi vi phạm.

Bà Trần Việt Nga (Ảnh: Hải Nam).

Đối với bà Trần Việt Nga, nội dung xét hỏi tập trung vào sai phạm trong cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm. Bà Nga khai bản thân không đưa ra mức tiền thu của doanh nghiệp, mà được cấp dưới thông báo doanh nghiệp đưa khoảng 2 triệu đồng mỗi hồ sơ. Sau đó, bà thống nhất với cấp dưới sử dụng mức tiền này khi làm việc với doanh nghiệp.

Trước khi kết thúc phần xét hỏi bà Nga, HĐXX đặt câu hỏi nếu không có chỉ đạo, các chuyên viên có nhận tiền không. Bà Nga trả lời là không. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định đã nhận thức được sai phạm và mong HĐXX xem xét mức độ hành vi, các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Chiều 21/5, sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Ông Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan tố tụng, nhân dân cả nước và các doanh nghiệp liên quan. Ông Phong cho rằng sai phạm trong vụ án là bài học đau xót, không chỉ với bản thân và các đồng phạm mà còn với những người làm công tác quản lý.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói phía sau các bị cáo là nhiều người có trình độ chuyên môn cao, được Nhà nước đào tạo, nên việc vướng vào lao lý là mất mát lớn. Ông mong tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt theo đề nghị của Viện kiểm sát để các bị cáo có cơ hội cải tạo, sớm trở lại cộng đồng.

Bà Trần Việt Nga cũng gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành y, các doanh nghiệp liên quan và người dân cả nước. Bà bày tỏ sự ân hận, mong nhận được khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết giảm nhẹ để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Riêng với bị cáo Lê Hoàng, chồng bà Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đề nghị tòa xem xét hoàn cảnh gia đình để ông Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con. Bị cáo Lê Hoàng cũng nói lời xin lỗi và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ để bà Nga sớm có cơ hội chăm sóc gia đình.

Các bị cáo còn lại đều bày tỏ ăn năn, hối hận, cho rằng sai phạm đã gây ảnh hưởng tới bản thân, gia đình và xã hội. Họ đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới, hoàn cảnh gia đình và quá trình khắc phục hậu quả khi quyết định hình phạt ở cấp phúc thẩm.