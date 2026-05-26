Hai cha con ở TPHCM cưỡng đoạt tiền tỷ của CSGT lĩnh án

Ngày 26/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi) 15 năm tù, Lê Gia Bảo (31 tuổi, con ông Lành) 12 năm 6 tháng tù và Nguyễn Tuấn Anh 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tổ chức, thể hiện sự con thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét cho ông Lành và đồng phạm một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.

Bị cáo Lành (bìa phải) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, ông Lành biết nhiều cán bộ CSGT e ngại việc bị quay phim, ghi hình trong lúc làm nhiệm vụ nên nảy sinh ý định sử dụng các hình ảnh liên quan đến sai sót nghiệp vụ để gây áp lực, buộc đưa tiền.

Từ năm 2021, Lành thường bám theo các tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT (Công an TPHCM), bí mật quay phim, chụp ảnh những tình huống bị cho là có thiếu sót trong quá trình xử lý vi phạm như tranh cãi, to tiếng hoặc làm sai quy trình.

Sau đó, bị cáo Lành tìm gặp ban chỉ huy các đội CSGT có cán bộ liên quan để gây sức ép, yêu cầu đưa tiền.

Ban đầu, Lành trực tiếp nhận tiền mặt. Đến đầu năm 2023, do số người bị nhắm đến ngày càng nhiều, ông ta rủ con trai là Lê Gia Bảo cùng Nguyễn Tuấn Anh tham gia nhận tiền, hỗ trợ quay phim, ghi hình các tổ công tác.

Chiều 22/4/2025, Nguyễn Tuấn Anh chở Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt thì bị tổ CSGT Chợ Lớn dừng xe do chuyển hướng không bật tín hiệu. Khi kiểm tra, cả hai tự xưng là nhà báo, xuất trình giấy giới thiệu nhưng không có thẻ nhà báo. Sau đó, hai cha con bị mời về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan công tố, kiểm tra điện thoại của Bảo, công an phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền liên quan đến cán bộ CSGT tại nhiều địa phương. Bảo khai đây là khoản tiền các cán bộ gửi hàng tháng để nhóm này không quay phim, ghi hình hoạt động làm nhiệm vụ.

Nhà chức trách còn cáo buộc nhóm của Lành hướng dẫn nhau cách cố tình vi phạm giao thông để bị CSGT dừng xe, lấy cớ ghi hình quá trình làm việc của lực lượng chức năng. Các video sau đó được sử dụng nhằm gây áp lực.

Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên Bảo, Tuấn Anh và một số người quen với các nội dung như “mua báo”, “tiền gạo”, “chuyển anh Lành” nhằm che giấu nguồn gốc.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, Lê Văn Lành cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt tiền của 30 cán bộ công an, với số tiền 2-7 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.