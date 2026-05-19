Hai “cẩu tặc” chống trả lực lượng công an khi bị truy đuổi

Khoảng 0h45 ngày 19/5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hà Nha, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, chở theo một bao tải lớn có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao vào tuyến đường bê tông liên thôn, liên tục đánh võng, lạng lách nhằm cản trở lực lượng chức năng truy đuổi.

Hai “cẩu tặc” bỏ lại xe máy cùng 13 con chó đã chết để tẩu thoát (Ảnh: Công an xã Hà Nha).

Trong quá trình tháo chạy, đối tượng ngồi sau nhiều lần chĩa vật giống súng bắn điện về phía tổ công tác để đe dọa, chống trả. Đối tượng này còn cầm theo vật giống mã tấu với thái độ hết sức manh động, liều lĩnh, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Nhận định đây là nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, lực lượng công an triển khai đội hình truy bắt, huy động quần chúng nhân dân tại khu vực hỗ trợ truy tìm các đối tượng.

Lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, nhiều rẫy keo, cây cối rậm rạp cùng thời điểm đêm khuya, tầm nhìn hạn chế, các đối tượng liên tục luồn lách qua các lối mòn nhằm cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Trong khi bỏ chạy, do phóng xe với tốc độ cao trong điều kiện đường tối, trơn trượt nên cả 2 đối tượng tự ngã xuống đường. Sau khi bỏ lại phương tiện cùng tang vật, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực rừng keo ven đồi.

Mặc dù lực lượng chức năng phối hợp cùng quần chúng nhân dân tổ chức khoanh vùng, truy tìm nhiều giờ liền nhưng do địa hình hiểm trở, cây cối um tùm và trời tối nên chưa truy bắt được các đối tượng.

Qua kiểm tra tang vật tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải chứa 13 con chó đã chết, nghi liên quan hoạt động trộm cắp chó trên địa bàn. Tang vật công an tạm giữ gồm một xe máy biển kiểm soát 92N1-153.xx, cùng toàn bộ số chó nói trên.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Hà Nha tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.