Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giới

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh mới đây thông báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 142 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Lãnh đạo cơ quan này cho biết số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu được phát hiện tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn cũ, Hà Tĩnh).

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển vàng khi kiểm soát người và phương tiện từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Chế tác vàng ròng thành mặt thắt lưng, dây chuyền

Điển hình là vụ Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2000, trú tại Hải Phòng) cùng 3 người đàn ông buôn lậu hơn 4kg vàng. Thắng từng làm giám đốc một công ty xây dựng, thường xuyên sang Lào làm ăn. Nhận thấy giá vàng tại Lào thấp hơn Việt Nam, người này nảy sinh ý định mua vàng mang về nước bán kiếm lời.

Nhóm của Thắng bị bắt giữ (Ảnh: Thế Mạnh).

Khoảng 7h ngày 10/5/2024, Thắng gọi điện cho 2 lái xe của công ty cùng điều khiển ô tô bán tải xuất cảnh sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại nước bạn, Thắng đặt mua hơn 4kg vàng ròng bằng tiền Kíp Lào, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng tiền Việt. Để dễ vận chuyển, Thắng yêu cầu chủ tiệm chế tác số vàng này thành 4 dây chuyền và 4 mặt thắt lưng.

Trên đường về, khi còn cách cửa khẩu khoảng 50km, Thắng đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ và quấn một mặt thắt lưng bằng vàng vào quần. Ba bộ dây chuyền và thắt lưng còn lại được giao cho 3 người đi cùng mang trên người.

Vàng được nhóm này chế tác thành mặt thắt lưng, dây chuyền rồi đeo trong người (Ảnh: Thế Mạnh).

Đến 16h ngày 11/5/2024, khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu, cả 4 người bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/4/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội Buôn lậu; Phạm Đình Hiệp lĩnh 3 năm 6 tháng tù; 2 người còn lại bị phạt mỗi người 3 năm tù treo, cùng về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đeo dây chuyền vàng "khủng" và thắt lưng vàng (Video: Biên phòng cung cấp).

Nhét vào tất chân, giấu trong túi áo

Một vụ việc khác xảy ra cuối năm 2025 cho thấy thủ đoạn cất giấu vàng tinh vi không kém.

Trưa 24/11/2025, Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú Hưng Yên) thuê chị dâu là Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, trú Hải Phòng) sang Lào vận chuyển vàng với tiền công 2,5 triệu đồng. Thuần còn rủ chị ruột là Hoàng Thị Hằng (SN 1978) cùng tham gia.

Số vàng này được nhét trong túi áo khoác và tất chân để qua mắt lực lượng chức năng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng 25/11/2025, cả 3 làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào và đến bến xe Viêng Chăn trong chiều cùng ngày. Tại đây, một phụ nữ khoảng 50 tuổi (người Việt Nam, chưa rõ lai lịch) giao cho Thuần 6 vòng vàng được gói trong 3 gói giấy. Sau đó, Thuần chia cho Hằng và Hà mỗi người một gói, mỗi gói chứa 2 vòng vàng để mang về Việt Nam.

Trên đường về, khi xe khách rời Viêng Chăn khoảng 3 giờ, Hà lo sợ bị kiểm tra nên xin xuống xe và vứt bỏ 2 vòng vàng bên lề đường.

Phạm Thị Minh Hà bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, cả nhóm về đến cửa khẩu. Trong khi Hà đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Thuần và Hằng bị lực lượng biên phòng giữ hộ chiếu để kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện, 2 người này bỏ 4 vòng vàng còn lại vào ba lô của Hà nhờ cất giữ.

Nhận thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng biên phòng kiểm tra, phát hiện 4 vòng vàng (tương đương 160 chỉ vàng), trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Hà khai nhận đã giấu 2 vòng vàng trong túi áo khoác, số còn lại nhét vào tất dưới 2 chân nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Giấu trong túi da khi nhập cảnh

Hôm 11/1/2025, cũng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan kiểm tra Trịnh Xuân Viễn (SN 1997, trú tỉnh Hưng Yên) khi người này đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Viễn vận chuyển 1,2kg vàng không có giấy tờ hợp pháp. Hai miếng vàng được cuốn chặt trong các mảnh giấy và cất trong chiếc túi da.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Thế Mạnh).

Tại cơ quan chức năng, Viễn khai nhận đã mua số vàng này tại thủ đô Viêng Chăn rồi mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ buôn lậu vàng qua biên giới bởi chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và các nước lân cận. Vàng lại nhỏ gọn, dễ cất giấu nên các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới và dùng thủ đoạn tinh vi như ngụy trang, chia nhỏ vận chuyển về nước để kiếm lời.