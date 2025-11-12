Hà Nội: Trốn truy nã, nam thanh niên bị bắt khi đi trung tâm thương mại

Ngày 12/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Đức Phương (35 tuổi, ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Phương tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo hồ sơ, ngày 4/12/2024, Phạm Đức Phương bị Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3 Bộ Quốc phòng, truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Kim Liên nắm được thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Lúc 20h ngày 7/11, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ Phạm Đức Phương tại Vincom Center số 2 Phạm Ngọc Thạch. Công an phường Kim Liên lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Quân khu 1 Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.