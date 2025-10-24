Hà Nội tăng cường phối hợp liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành quy mô lớn

Theo báo cáo từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 78 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 90,57 tỷ đồng, đạt 125,71% chỉ tiêu cả năm 2025. Riêng trong tháng 10, lực lượng QLTT TP Hà Nội kiểm tra, xử lý 723 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 21 vụ, tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 12,6 tỷ đồng.

Trong chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu, lực lượng QLTT toàn thành phố đã kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ, xử phạt hành chính 4,87 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm 4,5 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 15/10, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, đã ký Quyết định số 81 về việc thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Sở Công Thương Hà Nội).

Hai đoàn kiểm tra gồm 26 thành viên, đại diện các lực lượng chức năng như: Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố (PC03, PA04), Chi cục Hải quan khu vực I, Cục Thuế Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ…

Trong đó, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội Quản lý thị trường số 14 chủ trì, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do Đội Quản lý thị trường số 17 chủ trì. Hai đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/12.

Chú trọng kiểm tra tại các sự kiện thương mại lớn

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng các hành vi gian lận thương mại dưới nhiều hình thức.

Công tác kiểm tra sẽ được tăng cường tại các điểm nóng và sự kiện thương mại lớn, trong đó có Hội chợ Mùa Thu 2025 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 25/10 đến 4/11 - thời điểm lưu thông hàng hóa, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Song song với việc kiểm soát thị trường, các đoàn sẽ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, bao gồm: đăng ký và giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá, chất lượng sản phẩm, hoạt động thương mại điện tử và xuất xứ hàng hóa.

Bà Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh: “Đây là đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường quan trọng của thành phố trong những tháng cuối năm 2025. Các đoàn kiểm tra sẽ triển khai nghiêm túc, đúng quy định, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp”.

Cùng quan điểm, ông Dương Mạnh Hùng - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - người trực tiếp chỉ đạo hai đoàn kiểm tra, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm kiểm soát thị trường dịp cuối năm.

Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện đúng quy trình, khách quan, công khai, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để đạt hiệu quả cao nhất. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cam kết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín hàng hóa của Thủ đô”.

Kết quả kiểm tra, xử lý sẽ được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổng hợp, tham mưu Sở Công Thương báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và UBND Thành phố Hà Nội, làm cơ sở để chỉ đạo các biện pháp tiếp theo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường và an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Nguyễn Síu