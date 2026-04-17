Hà Nội: Tài xế Mercedes bị tố tạt đầu, đấm tài xế ô tô khác

Ngày 17/4, chỉ huy Công an phường Láng, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa 2 tài xế ô tô, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào tối 16/4, tại đường Nguyễn Chí Thanh. Một tài xế ô tô phản ánh trong quá trình tham gia giao thông đã bị một chiếc Mercedes "gây sự".

Tài xế Mercedes (áo trắng) đấm tài xế ô tô gắn camera hành trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Camera hành trình của tài xế này đã ghi lại cảnh bị chiếc Mercedes tạt đầu, va chạm vào đầu xe khi di chuyển trên cầu vượt Trần Duy Hưng.

Sau khi đi hết cầu, chiếc xe Mercedes chặn đầu chiếc ô tô gắn camera hành trình.

Ngay sau đó, hai tài xế đều xuống xe. Tài xế Mercedes chửi bới, đấm nhiều phát vào đầu tài xế ô tô bị va chạm.