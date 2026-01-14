Giám đốc trung tâm thể thao lập khống hồ sơ, gây thiệt hại 640 triệu đồng

Ngày 14/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973) và Võ Văn Hoài (SN 1973), đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, Hường làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh; Hoài làm kế toán trưởng trung tâm này.

Phan Thị Thu Hường và Võ Văn Hoài bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hường và Hoài lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ, chứng từ giải ngân trái quy định nguồn ngân sách được hỗ trợ trên lĩnh vực thể dục, thể thao theo Nghị quyết 98/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 640 triệu đồng.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp.

Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 9/1, PA03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên, chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan.