Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú xã Việt Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Hiến thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả xác minh ban đầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài kinh doanh hạt nhựa HDPE (polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu được xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên TikTok. Câu nói bình thường bất ngờ được lan truyền rộng rãi khiến kênh của ông Hiến cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.

Sau đó, ông Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng video, phát trực tiếp quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người này còn chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.