Giám đốc nổi tiếng với câu nói “HDPE là ngon luôn” bị khởi tố
(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Hiến Tài, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc không xuất hóa đơn khi bán hạt nhựa HDPE, trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú xã Việt Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả xác minh ban đầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài kinh doanh hạt nhựa HDPE (polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.
Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu được xác định gần 1,9 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Ông Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên TikTok. Câu nói bình thường bất ngờ được lan truyền rộng rãi khiến kênh của ông Hiến cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.
Sau đó, ông Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng video, phát trực tiếp quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người này còn chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.
HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene, một loại nhựa polyethylene mật độ cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống.
Trào lưu “HDPE là ngon luôn” bắt nguồn từ một video tư vấn làm ăn của ông Nguyễn Văn Hiến, trong đó ông này nhận xét ngắn gọn về một hướng kinh doanh liên quan đến nhựa bằng cụm từ rất đời thường là “ngon luôn”.
Khi đoạn clip được lan truyền, phần lớn người xem không còn quan tâm HDPE là gì, mà chỉ ghi nhớ câu chữ vì ngắn, lạ tai và dễ gây cười.
Từ đó, HDPE trên mạng xã hội được sử dụng như một meme ngôn ngữ, mang nghĩa chung là “ổn”, “có lợi”, “nghe là thấy lời”, hoặc thậm chí được dùng để mỉa mai trong những tình huống hoàn toàn không liên quan đến nhựa hay sản xuất.