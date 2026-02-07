Giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết (kỳ 1): Nổ súng trước miếu Thần Bảo Lộc

Giữa năm 2016, một giám đốc doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, bị một đối tượng mặc áo chống nắng dùng súng bắn tử vong khi đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc.

Giám đốc doanh nghiệp bị bắn tử vong khi đi lễ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/7/2016 (tức ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch), ông L.H.T. (SN 1975 - giám đốc một doanh nghiệp) đến miếu Thần Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ đi lễ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi làm lễ xong ở miếu, ông T. đi ra ngoài thì bị một đối tượng bịt mặt, cầm súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào người khiến ông nằm gục xuống đất. Ngay sau khi gây án, hung thủ lập tức lên chiếc xe máy có đồng bọn nổ máy chờ sẵn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ông T. sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Khu vực lối vào miếu Thần Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ nơi ông T. bị bắn thời điểm năm 2016 (Ảnh: Minh Tuyến).

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (cũ) đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra khám phá vụ án.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 6 vỏ đạn và 3 đầu đạn. Nạn nhân xác định bị trúng 5 phát đạn, còn một viên không trúng vào người nạn nhân. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định nhiều khả năng đây là vỏ đạn của súng K54.

Sự việc xảy ra một cách nhanh chóng, người đi cùng ông T. chỉ biết 2 đối tượng nã súng vào ông T. mặc áo chống nắng, bịt kín mặt, đi trên một chiếc xe máy màu đỏ.

Vị giám đốc doanh nghiệp có nhiều đàn em, quan hệ phức tạp

Vụ án xảy ra khiến dư luận rúng động vì nạn nhân là giám đốc một doanh nghiệp làm lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vận tải, san lấp mặt bằng… và là người rất có máu mặt ở địa phương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông T. được xác định có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Không chỉ có quan hệ với giới doanh nghiệp, ông T. còn được biết đến như một "ông trùm", dưới trướng có nhiều đàn em thân tín nhân thân phức tạp, thường giúp ông giải quyết công việc làm ăn.

Chính vì thế, lực lượng điều tra phán đoán có thể giữa ông T. và một số đối tác có mâu thuẫn, vụ án có thể là một vụ thanh trừng. Cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc sàng lọc đối tượng gây án.

Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, làm ảnh hưởng đến tình hinh an ninh trật tự của tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam cũ tập trung cao độ để phá vụ án này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hà Nam cũ thành lập ban chuyên án; Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án và giao cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp tập trung đấu tranh phá án.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án đưa ra nhận định nguyên nhân dẫn đến việc ông T. bị bắn tử vong nhiều khả năng là do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc mâu thuẫn cá nhân.

Sau khi đưa ra nhận định, ban chuyên án tập trung điều tra vào các mâu thuẫn cá nhân của nạn nhân. Hàng trăm lượt trinh sát được ban chuyên án tung ra để nắm thông tin về các đối tượng có dấu hiệu khả nghi.

Ban chuyên án phải xác minh thông tin từ nhiều nguồn tin khác nhau và từ nhiều các đối tượng khác nhau. Để xác định được những đối tượng có mâu thuẫn với ông T. là cực kỳ khó khăn. Ngoài các đối tượng hình sự, tội phạm ma túy... còn có những đối tượng cạnh tranh trong địa bàn làm ăn…

Các cán bộ, trinh sát trong Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cũ đã đi rất nhiều địa phương, phân loại nhiều đối tượng khác nhau, thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, để ban chuyên án xác định nghi phạm giết người.

(Còn tiếp)