Giám đốc công ty nông nghiệp bán hàng "phá giá", chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hậu (33 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Nguyễn Phước Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do rơi vào tình trạng nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Hậu đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung) thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa.

Nguyễn Phước Hậu nghe đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, trong khoảng thời gian từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, Hậu liên hệ và được Công ty Việt Trung xuất bán nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, thay vì kinh doanh thông thường, Hậu bán lại cho các tổ chức và cá nhân khác với mức "phá giá", thấp hơn giá nhập vào từ 10% đến 15% để nhanh chóng lấy tiền mặt.

Với thủ đoạn này, Hậu đã tiêu thụ được số lượng hàng hóa trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi thu tiền về, đối tượng không thanh toán cho phía đối tác mà chiếm đoạt toàn bộ để trả nợ và chi tiêu riêng. Riêng số thuốc bảo vệ thực vật còn lại, Hậu đem trả về cho Công ty Việt Trung.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Phước Hậu đã cố tình không lập sổ sách theo dõi hàng hóa nhập vào. Trong quá trình bán lại cho các bên thứ ba, đối tượng cũng không xuất hóa đơn, không ghi chép sổ sách và chủ động tiêu hủy mọi biên nhận, giấy tờ liên quan để xóa dấu vết giao dịch.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ với Công an tỉnh An Giang hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu qua số điện thoại 0909050333 để được hướng dẫn phối hợp giải quyết.