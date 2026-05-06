Giám đốc công ty nội thất ở TPHCM thuê 10 người nước ngoài làm việc chui

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Vy Văn Linh (38 tuổi, là giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (38 tuổi, vợ ông Linh, cũng là kế toán công ty) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TPHCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp cùng Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại căn hộ trên đường DH 604, khu phố 1B, tụ tập nhiều người nước ngoài nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Lúc 20h ngày 28/11/2025, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ nêu trên và phát hiện 11 người quốc tịch Bangladesh không có thông tin khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu; trong đó có 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bị can Linh và Hiên biết rõ 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng vì vụ lợi vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện chuyên chở hàng ngày đến nơi làm việc. Linh và Hiên đã thuê những người này làm việc, trả lương.