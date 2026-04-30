Giám đốc công ty bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Nguyễn Thế Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, có địa chỉ tại thôn Hàn Thông (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty, đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Thông qua đối tượng trung gian, Dũng móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.

Theo cảnh sát, từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 823 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.