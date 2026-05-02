"Giải quyết" mâu thuẫn, 5 đối tượng gây náo loạn quán karaoke

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h30 ngày 19/2, tại quán karaoke Dương Hiếu (thôn Kép I, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn), anh Đỗ Văn Thương (SN 1979, trú tại Thái Nguyên) cùng một số người bạn đến uống nước.

Trong quá trình ngồi tại quán, Thương xảy ra lời qua tiếng lại với Hoàng Văn Xuyên (SN 1981, trú tại thôn Bầm, xã Yên Bình), dẫn đến mâu thuẫn gay gắt.

Thay vì kiềm chế, Xuyên đã gọi điện cho 3 người khác gồm Hoàng Văn Hiển (SN 1992), Hoàng Văn Cương (SN 1998) và Lương Văn Hoàng (SN 1999) đến để hỗ trợ, “dằn mặt” đối phương. Khi nhóm này có mặt, hai bên lập tức lao vào xô xát.

Cuộc ẩu đả nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các đối tượng sử dụng hung khí tấn công lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hoàng Văn Cương (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, Công an Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Hoàng Văn Cương, Hoàng Văn Hiển, Hoàng Văn Xuyên, Lương Văn Hoàng và Đỗ Văn Thương.

Trong đó, bị can Hoàng Văn Cương bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật