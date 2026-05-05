Giả nhân viên công ty game lừa tiền người chơi "Liên minh huyền thoại"

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Minh Tâm (31 tuổi), Nguyễn Long Nhật (21 tuổi) và Thới Minh Nhật (30 tuổi), cùng trú tại Quảng Ngãi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này lợi dụng các sự kiện trong trò chơi "Liên minh huyền thoại" để tiếp cận người chơi. Từ ngày 3 đến 20/4, các đối tượng tạo đường link giả mạo website của nhà phát hành game nhằm dụ người dùng cung cấp thông tin tài khoản, số điện thoại và gmail.

Sau khi thu thập dữ liệu, các đối tượng dùng “sim rác” gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng Riot Games. Chúng đưa thông tin gian dối về việc trò chơi đổi nhà phát hành và yêu cầu người chơi “nạp tiền cập nhật tài khoản”.

Khi bị hại chuyển tiền, nhóm này tiếp tục yêu cầu chuyển thêm nhiều lần với lý do xác minh tài khoản và hứa hoàn trả sau đó. Tuy nhiên, các đối tượng chiếm đoạt tiền rồi chặn liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lừa 4 bị hại với tổng số tiền 51 triệu đồng. Công an cho biết các đối tượng còn thực hiện hành vi tương tự với nhiều nạn nhân khác trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, máy tính và sim rác phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ và không chuyển tiền theo yêu cầu “xác minh” hay “cập nhật tài khoản” trên mạng.