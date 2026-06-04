Giả danh phóng viên để đe dọa, nhằm cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong (37 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Thành (36 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2024, Phong kết hôn và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Phong nảy sinh ý định ghi hình hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm tìm kiếm, suy diễn các sai phạm trong quá trình thực thi công vụ để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Lê Hồng Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng tháng 10/2025, Phong liên hệ với Trần Văn Thành (người từng chấp hành án tù cùng Phong) để bàn bạc kế hoạch thực hiện hành vi trên.

Từ tháng 5 vừa qua, cả 2 mua các thiết bị camera ngụy trang, bí mật ghi hình hoạt động của cảnh sát giao thông tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Hai đối tượng thống nhất, nếu chiếm đoạt được tiền, Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%.

Sau khi thu thập được hình ảnh, video, Phong và Thành tự xưng là phóng viên, nhà báo, đưa ra các thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Các đối tượng đồng thời đe dọa sẽ gửi tài liệu cho cơ quan cấp trên, cơ quan báo chí hoặc đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây áp lực, buộc bị hại phải đưa tiền.

Lực lượng chức năng làm việc với Trần Văn Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi vi phạm của 2 đối tượng.

Theo Công an Hà Tĩnh, Trần Văn Thành có nhiều tiền án. Năm 2016, Thành bị Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2022, sau khi ra tù, người này tiếp tục bị xử phạt 1 năm 9 tháng tù cũng về tội danh trên.

Lê Hồng Phong từng bị tòa án tại Quảng Ninh tuyên phạt 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2014.