Trong ngày 6 và 9/11, người dân có vướng mắc pháp lý có thể đến các tổ chức hành nghề luật sư tại TPHCM để được tư vấn trực tiếp hoặc tham gia chương trình tư vấn trực tuyến qua Zoom.

Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, gần 500 luật sư sẽ tham gia chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân cả nước nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân cả nước thông qua Zoom (Ảnh: Đoàn luật sư TPHCM).

Theo đó, hơn 220 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TPHCM sẽ mở cửa đón người dân đến trình bày vụ việc, trao đổi và nhờ giải đáp các vướng mắc pháp lý.

Bên cạnh hình thức tư vấn trực tiếp, sáng 9/11, từ 8h30 đến 11h30, Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức chương trình tư vấn pháp luật trực tuyến qua nền tảng Zoom. Người dân có thể đăng ký câu hỏi và trao đổi trực tiếp với các luật sư Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Quang Nghiêm và Vũ Phi Long.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của người dân, đồng thời phát huy trách nhiệm của đội ngũ luật sư đối với cộng đồng.

Ngoài hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, Đoàn Luật sư TPHCM còn phối hợp tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra sáng 8/11 trên đường Lê Duẩn, với khoảng 6.000 người tham gia.