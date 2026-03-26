Gã đàn ông ở TPHCM hiếp dâm con riêng của nhân tình sau khi sử dụng ma túy

Ngày 26/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hùng (45 tuổi, ngụ TPHCM) 22 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ năm 2017, Hùng sống chung như vợ chồng với bà G.. Khoảng tháng 8/2024, người phụ nữ đưa em N. (sinh năm 2015, con bà G.) đến sống chung cùng 2 người.

Ngày 20/10/2024, Hùng thuê khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ để ở cùng mẹ con “vợ hờ”. Tại đây, nam bị cáo mua ma túy về sử dụng cùng bà G..

Sau khi dùng ma túy, Hùng ra ngoài mua đồ ăn tối. Khi trở về, người đàn ông này nghi ngờ bạn gái quan hệ tình dục với người giao ma túy nên tra hỏi, đánh đập mẹ con bà G..

Tối cùng ngày, khi bà G. đi tắm, Hùng dở trò đồi bại với em N.. Phát hiện sự việc, người phụ nữ đưa con về quê rồi tới Công an đặc khu Côn Đảo trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, nhà chức trách chuyển cho cơ quan có thẩm quyền, ngày 28/10/2024, Hùng bị Công an huyện Bình Chánh cũ bắt tạm giam.

Đối với việc Hùng gây thương tích cho bà mẹ con “vợ hờ”, do bà G. không có yêu cầu nên cơ quan điều tra không xử lý.