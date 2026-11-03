Ngày 3/11, lãnh đạo Công an phường An Cựu, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc người đàn ông trên địa bàn bị đâm tử vong.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 2/11, ông Đ.T.D. (SN 1967) và em trai Đ.Q.T. (SN 1973), cùng trú tại phường An Cựu, ngồi ăn uống tại nhà riêng trên đường An Dương Vương, phường An Cựu.

Trong lúc ăn uống, giữa 2 anh em xảy ra mâu thuẫn.

Khi ông D. xuống khu vực nhà bếp, ông T. liền đi theo lấy một con dao và giằng co, đâm trúng anh trai khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Cựu đã có mặt bảo vệ hiện trường, khống chế đối tượng gây án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu giữ hung khí.

Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an thành phố Huế để phục vụ điều tra.