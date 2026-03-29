Đường dây sản xuất hơn 10.000 chai rượu ngoại giả được tiêu thụ ra sao?

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành giữa tháng 3 xác định, bị can Nguyễn Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại phường Nha Trang), cùng 9 đồng phạm đã làm tem rượu ngoại giả, dán lên hơn 10.700 chai rượu không rõ nguồn gốc để bán với giá nhiều triệu đồng mỗi chai.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ rượu giả tại Công ty TNHH Thu Hà trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 14,6 tỷ đồng; riêng từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025 là hơn 2,6 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra kho rượu ngoại của Công ty TNHH Thu Hà (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Với số tiền thu lợi bất chính nêu trên, Nguyễn Phạm Quang Huy cùng 9 đồng phạm bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điểm a, khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Theo cáo trạng, tại Công ty TNHH Thu Hà có 2 loại hàng gồm rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được dán tem giả (gọi là “hàng ngoài”) và hàng hóa có hóa đơn, chứng từ (gọi là “hàng Công ty”), được quản lý, theo dõi bằng phần mềm kế toán và kê khai nộp thuế.

Trong quá trình kinh doanh, nếu khách không yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, công ty sẽ bán “hàng ngoài”; ngược lại, khi khách yêu cầu hóa đơn, sẽ bán “hàng công ty”.

Ngoài việc bán cho người dân, du khách tại cửa hàng do Công ty TNHH Thu Hà điều hành, nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc còn được vận chuyển bằng xe tải để “bỏ mối” tại siêu thị mini, hộ kinh doanh ở tỉnh Khánh Hòa và thành phố khác.

Như tại phường Nha Trang, có 3 siêu thị mini, hộ kinh doanh nhập rượu từ Công ty TNHH Thu Hà để bán kiếm lời. Theo cơ quan điều tra, các cá nhân, đơn vị này không biết số hàng trên là hàng giả, nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định có 4 cá nhân (2 người ở thành phố Đà Nẵng và 2 người ở TPHCM) đã bán rượu, bia cho Công ty TNHH Thu Hà. Tuy nhiên, ngoài lời khai, cơ quan chức năng không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh hành vi phạm tội, nên chưa đủ căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.