Đường dây làm giả thẻ ngành, sổ đỏ... hoạt động tinh vi từ Bắc vào Nam

Công an Lai Châu mới tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án 0426M triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook “dịch vụ Lộc phát” thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như: CCCD gắn chíp, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành công an, quân đội,... với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng/giấy tờ tùy loại.

Công an Lai Châu đánh giá, các đối tượng hoạt động công khai, liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt tương tác mỗi ngày.

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, phương thức khép kín, phạm vi hoạt động rộng, ngày 17/4 Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong giai đoạn 1 của chuyên án tại TPHCM (Ảnh: Công an Lai Châu).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chuyên án, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại Nghệ An, Gia Lai và TPHCM với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng Công an các địa phương liên quan.

Đến ngày 15/5, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, sản xuất và tiêu thụ giấy tờ giả trong đường dây.

Qua đấu tranh, Ban Chuyên án xác định Phạm Văn Khánh (SN 1990, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Phạm Văn Khương (SN 1993, trú xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng trên sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn đặt hàng và giao dịch mua bán giấy tờ giả với khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Tang vật thu giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Lai Châu).

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ khách hàng, các đối tượng chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển qua các nhóm kín cho Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) và Bùi Đức Thuyên (SN 2006, cùng trú tại xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) trực tiếp in ấn, hoàn thiện giấy tờ giả.

Hai đối tượng này thuê nhà tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Cùng thời điểm, các tổ công tác tại TPHCM bắt giữ các đối tượng tham gia phân phối, giao nhận giấy tờ giả gồm: Phạm Văn Mười Một (SN 1987), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quy (SN 1981).

Các đối tượng này có nhiệm vụ phân loại, đóng gói và giao giấy tờ giả cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm hưởng lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, sáng 17/5, tại khu vực Bến xe Miền Đông, TPHCM tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phan Thành Tựu (SN 2002, trú TPHCM) liên quan đến hoạt động của đường dây.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban chuyên án tại buổi họp báo đã đưa ra một số tang vật thu giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Lai Châu).

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính, 5 máy in màu, 1 máy ép plastic, 1 máy dập dấu chìm, 1.665 tem chống hàng giả, gần 200 tem phản quang, hơn 70 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, hơn 120 phôi văn bằng, chứng chỉ, gần 140 phôi hồ sơ thi giấy phép cùng số lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho nhiều đối tượng trên phạm vi cả nước nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, Công an Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây.

Qua điều tra xác định các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ, tài liệu giả.