Đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi, trú tại TPHCM) và 9 người khác để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là vụ án đánh bạc lớn nhất được Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá từ trước đến nay.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để liên lạc với nhau.

Đối tượng Trần Ngọc Hoàng (Ảnh: Tiến Quân).

Qua quá trình điều tra, truy vết, ngày 30/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), công an một số địa phương đã triệu tập Hoàng và nhiều người khác đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Hoàng trong vai trò cầm đầu đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp super (siêu đại lý) đăng nhập trên website cá độ.

Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng. Quy mô hệ thống gồm 9 tài khoản master (đại lý tổng), 9 tài khoản agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản member (người chơi trực tiếp).

Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, nhóm của Hoàng đã lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống đánh bạc do Hoàng cầm đầu lên đến 600 tỷ đồng.