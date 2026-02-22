Dừng xe khách bên đường, tài xế bị nam thanh niên lao vào đấm túi bụi

Ngày 22/2, Công an phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết vào khoảng 14h50 phút ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an phường này tiếp nhận tin báo của anh Phạm Văn Kỳ về việc ô tô khách do anh điều khiển đang dừng, đỗ ven quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường thì có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà.

Khi anh Kỳ chưa kịp điều khiển phương tiện rời đi thì bị một nam giới lên xe hành hung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Qua đó cảnh sát xác định người có hành vi đánh anh Kỳ là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Vị trí xe khách đỗ trước khi lái xe bị hành hung đoạn qua bản Tà Số, phường Mộc Châu (Ảnh: Anh Đức).

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh Hào bức xúc do xe của anh Kỳ dừng, đỗ trước cửa nhà mình hơn 2 tiếng mà không di chuyển.

Gia đình anh Hào đã nhắc nhở, yêu cầu di chuyển phương tiện nhiều lần nhưng anh Kỳ không di chuyển, dẫn đến xảy ra vụ việc trên.

Anh Phạm Văn Kỳ thời điểm bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an phường Mộc Châu đã tiến hành gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào có mặt tại Công an phường để làm rõ nội dung vụ việc, tuy nhiên hiện nay anh này không có mặt tại địa phương.

Công an phường Mộc Châu đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.