Dùng thiết bị phá sóng "mắt thần", 4 tài xế taxi bị bắt

Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã điều tra, làm rõ nhóm người có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, đơn vị vận hành taxi Xanh SM.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện từ cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có khả năng vô hiệu hóa hệ thống giám sát trên xe taxi công nghệ.

Đến cuối tháng 4, Công ty GSM trình báo việc một số tài xế sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống cảm biến trên xe điện VinFast. Thiết bị này khiến hệ thống “Mắt thần” không nhận diện được hành khách ngồi trên xe, qua đó phát sinh hành vi gian lận doanh thu cước vận chuyển.

4 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo đại diện Công ty GSM, doanh nghiệp hiện có khoảng 800 xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hệ thống “Mắt thần” được lắp đặt trên xe điện VinFast bằng cảm biến hồng ngoại, có chức năng nhận diện hành khách tại ghế phụ và hàng ghế sau. Khi bị thiết bị “phá sóng” can thiệp, hệ thống không ghi nhận có khách trên xe dù tài xế vẫn thực hiện chuyến đi, dẫn đến thất thoát doanh thu của doanh nghiệp.

Nhận định đây là thủ đoạn mới, phương thức hoạt động kín đáo, tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Khoảng 19h50 ngày 28/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế của Công ty GSM đang chở khách nhưng trên xe đều gắn thiết bị điện tử có tác dụng vô hiệu hóa hệ thống nhận diện khách hàng.

Thiết bị phá sóng (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Ba tài xế bị phát hiện gồm Trịnh Ngọc Chiến (34 tuổi, trú tại xã Đại Phúc), Đinh Quý Dương (30 tuổi, trú tại phường Sông Công) và Nguyễn Trung Thành (36 tuổi, trú tại phường Phổ Yên)

Mở rộng điều tra, cơ quan công an triệu tập Ma Khánh Hùng (26 tuổi, trú tại xã Trung Hội), người được xác định là người bán thiết bị “phá sóng” cho các tài xế trên. Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử dùng để can thiệp trái phép vào hệ thống nhận diện hành khách của taxi Xanh SM cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khoảng tháng 4/2025, Hùng được ký hợp đồng làm tài xế taxi của Công ty GSM chi nhánh Thái Nguyên. Trong thời gian làm việc, Hùng tìm mua thiết bị “phá sóng” trên mạng xã hội để sử dụng và sau đó bị công ty phát hiện, chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau khi bị cho nghỉ việc, Hùng nhận thấy nhiều tài xế có nhu cầu sử dụng loại thiết bị này nên chuyển sang mua bán, cung cấp thiết bị nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng bán thiết bị “phá sóng” cho nhiều người, trong đó có Chiến, Dương và Thành, với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng/thiết bị.

Sau khi mua thiết bị, các tài xế nhiều lần sử dụng để che giấu hoạt động vận chuyển khách, qua đó chiếm đoạt tiền cước dịch vụ của Công ty GSM.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người này về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.