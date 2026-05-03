Dùng hàn the làm giò lợn, bà chủ xưởng bị phạt hơn 62 triệu đồng

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan liên quan đã ra quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giò lợn của hộ gia đình bà P.T.T. (khu phố Dục Tú, phường Lưu Vệ, Thanh Hóa).

Trước đó, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở của bà T. phát hiện cơ sở này đang sản xuất 14kg giò lợn chuẩn bị đưa ra thị trường. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the.

Số giò lợn được phát hiện có sử dụng hàn the tại cơ sở của bà T. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại khu vực chế biến, lực lượng chức năng phát hiện hộp chứa hàn the có khối lượng khoảng 0,5kg.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện tại thời điểm kiểm tra, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bà T. đã hết hiệu lực.

Cơ quan chức năng xử phạt bà T. 45 triệu đồng về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.