Dùng hàn the làm giò lợn, bà chủ xưởng bị phạt hơn 62 triệu đồng
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt một cơ sở hết hạn giấy phép kinh doanh, dùng hàn the để sản xuất giò lợn.
Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan liên quan đã ra quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giò lợn của hộ gia đình bà P.T.T. (khu phố Dục Tú, phường Lưu Vệ, Thanh Hóa).
Trước đó, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở của bà T. phát hiện cơ sở này đang sản xuất 14kg giò lợn chuẩn bị đưa ra thị trường. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the.
Tại khu vực chế biến, lực lượng chức năng phát hiện hộp chứa hàn the có khối lượng khoảng 0,5kg.
Đoàn kiểm tra cũng phát hiện tại thời điểm kiểm tra, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bà T. đã hết hiệu lực.
Cơ quan chức năng xử phạt bà T. 45 triệu đồng về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản, song có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tích lũy trong cơ thể.