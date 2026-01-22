Dùng giấy ủy quyền giả, rút gần 247 triệu tiền BHXH một lần ở Đồng Nai

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thị Hóa (SN 1982, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Các quyết định trên đã được Viện KSND khu vực 9 phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình điều tra, công an xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, Trịnh Thị Hóa làm nghề buôn bán quần áo tại KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Trịnh Thị Hóa (thứ hai bên phải) nghe công an đọc lệnh bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngoài việc buôn bán quần áo, Hóa còn cho công nhân làm việc tại các công ty trong KCN Bắc Đồng Phú vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp sổ BHXH.

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các công ty tại KCN Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu được tiền gốc và lãi cho vay, người phụ nữ yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho chị ta thực hiện rút tiền trợ cấp BHXH một lần, sau khi rút tiền, Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp BHXH một lần và trả lại tiền dư cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy ủy quyền cho Hóa nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, Hóa giả chữ ký của người ủy quyền sau đó thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp BHXH một lần.

Theo điều tra, Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả chữ ký, mộc dấu của Văn phòng công chứng Hoàng Mai Khanh làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.