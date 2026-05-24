Dùng flycam theo dõi, bắt ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Sáng 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy theo kiểu dòng họ.

Qua đó bắt giữ 5 đối tượng gồm: Sùng A Páo (SN 1987) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; Má thị Xao (SN 1973) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Giàng A Lành (SN 2005) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Lý Thị Chi (SN 1956) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Hầu Thị Vu (SN 1997) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Một trong số các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Tống Huệ).

Theo cảnh sát, cả 5 đối tượng trên đều ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng này có mối quan hệ họ hàng huyết thống trong dòng tộc, hình thành khép kín việc mua bán trái phép chất ma túy. Khi bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng đã lợi dụng địa hình đồi núi để lẩn trốn.

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 19/5, tại tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Bản Pho, xã Tả Van, cảnh sát bắt quả tang Sùng A Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 0,206 gam heroin.

Cảnh sát sử dụng flycam để theo dõi, phục vụ việc bắt giữ các đối tượng (Ảnh: Tống Huệ).

Mở rộng điều tra, nhà chức trách đã thi hành lệnh giữ người và bắt người với Má Thị Xao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Xao khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Páo và nhiều đối tượng khác.

Đến sáng 20/5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Van, qua đó phát hiện và bắt giữ thêm 3 đối tượng còn lại là Lành, Chi và Vu.

Cơ quan công an cho biết, để phục vụ công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng nêu trên, cảnh sát đã sử dụng cả thiết bị bay không người lái flycam.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.