Tối 3/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lý A Lềnh (SN 1985, ở thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Theo cảnh sát, đây là đối tượng bị truy tìm liên quan tới vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra vào ngày 2/11 tại địa phương.

Theo vị đại diện, Lềnh trước đó có hành vi dùng dao gây thương tích cho 3 nạn nhân có quan hệ họ hàng với đối tượng. Lềnh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trên rừng thuộc xã Mường Khương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông báo truy tìm Lý A Lềnh để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu giết người tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương.

Theo thông báo truy tìm, Lý A Lềnh cao khoảng 1,57m, tóc ngắn, dáng người gầy, da sạm đen. Khi bỏ trốn, người này mặc quần dài tối màu, áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh - đen.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.