Dùng dao chém người yêu rồi uống khử khuẩn tự tử

Ngày 25/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sau 2 giờ vào cuộc truy xét, đơn vị đã làm sáng tỏ vụ án Giết người xảy ra sáng cùng ngày tại xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 25/4, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể nữ nằm trên đường thuộc địa phận xóm Bình Minh 10. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị chém.

Nhận được tin báo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án theo dấu vết nóng.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị L.T.H.M. (SN 1995, trú xóm 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình). Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, chị M. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983, trú xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị). Từ đầu năm 2025 đến nay, Dũng làm thuê cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Bình Minh.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng sớm 25/4, Dũng bám theo khi thấy chị M. đi ra khỏi nhà. Đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó rời khỏi hiện trường.

Công an sau đó đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng khi đối tượng đang cố thủ tại nơi ở thuộc khu lán trại, xóm 8B, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Quá trình bắt giữ phát hiện đối tượng có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Khai thác nhanh, công an xác định đối tượng uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng cho nuôi trồng thủy sản với mục đích để tự tử.

Lực lượng chức năng đã tổ chức đưa nghi phạm vào Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để cấp cứu. Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng.