Dùng ảnh AI người ngất ở cây xăng để câu view, nam thanh niên bị xử lý

Ngày 9/4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến hình ảnh do AI tạo dựng.

Theo cơ quan công an, tài khoản Facebook này đã đăng bài viết với nội dung: “Giá xăng dầu quay xe - anh em đi đổ xăng ngay”, kèm theo hình ảnh tạo từ AI về một người đàn ông bị ngất tại cây xăng.

Người đăng bài được xác định là N.T.Đ. (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan công an, anh N.T.Đ. thừa nhận đã sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu view, câu like. Sau đó, người này đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc những nội dung chưa được kiểm chứng, nhất là thông tin có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và chia sẻ; cảnh giác với hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội vì các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả, xuyên tạc sự thật nhằm câu view, câu like hoặc phục vụ mục đích xấu.

Nhà chức trách khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản sử dụng hình ảnh AI để đăng tải nội dung sai sự thật, qua đó kịp thời xác minh, xử lý theo quy định. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cũng được khuyến cáo nâng cao nhận thức, sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn.