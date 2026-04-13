Đưa điện thoại cho nhân viên ngân hàng, khách ở Lâm Đồng mất tiền tỷ

Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Ngô Anh Tuấn (SN 1999, trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh tại Lâm Đồng. Trong thời gian làm việc, Tuấn được cấp trên giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Ngô Anh Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi khách hàng đến làm thủ tục, Tuấn cho biết hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất rồi yêu cầu khách cung cấp điện thoại để anh ta thực hiện các thao tác. Nạn nhân tin tưởng, giao điện thoại, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến rồi chuyển tiền đến tài khoản khác nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan công an xác định, bằng phương thức trên, Ngô Anh Tuấn đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của khách hàng 1,7 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.